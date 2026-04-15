Kédougou : 32 dragues neutralisées par le Garsi 2 à Sansamba

Le Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel (Garsi 2) a porté un coup d'arrêt à l'exploitation clandestine sur le fleuve Falémé. Lors d'une opération menée ce mercredi 15 avril 2026, entre 10 heures et 13 heures, les unités basées à Moussala ont neutralisé 32 dragues sur le site de Sansamba, situé dans la commune de Bembou (région de Kédougou/Sud-est).







L'opération menée mercredi sur le site de Sansamba, en bordure du fleuve Falémé, a permis de saisir plusieurs équipements et de faire respecter l'interdiction d'orpailler à moins de 500 mètres du cours d'eau. Outre les dragues détruites, le bilan matériel fait état de la saisie de deux motopompes, deux marteaux-piqueurs, un groupe électrogène et un panneau solaire.







Cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'application rigoureuse des mesures de protection environnementale visant à sauvegarder le fleuve, dégradé par les pratiques extractives. Selon l’Aps, l'action du Garsi 2 marque une volonté ferme de l'État de restaurer l'ordre sur les sites aurifères et de protéger les zones interdites à l'orpaillage.







Cette montée en puissance de la Gendarmerie nationale dans la région de Kédougou intervient seulement quelques jours après l'inauguration de nouveaux points d'appui dans le département de Saraya par le ministre des Forces armées, le général Birame Diop. Ces infrastructures renforcent la capacité d'intervention des troupes face aux défis sécuritaires et écologiques croissants le long des zones frontalières.

