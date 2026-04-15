Justice à Thiès : Mamadou Doumbia (Prestige TV) inculpé de huit chefs d'accusation et écroué

Le couperet est tombé pour le patron de Prestige TV. Après deux retours de parquet, le promoteur immobilier Mamadou Doumbia, l'ingénieur en informatique Malick Bâ et leur complice présumé Cheikhou Diop ont été inculpés, ce mercredi 15 avril 2026, par le juge d'instruction du premier cabinet du Tribunal de Grande Instance de Thiès.







L'inculpation la plus lourde vise Mamadou Doumbia, par ailleurs président du mouvement « Thiès Ca Kanam ». Il est poursuivi pour une impressionnante série de délits : « association de malfaiteurs, usurpation de fonction, escroquerie, contrefaçon et vente de papiers à en-tête officiels, obtention indue de sceaux et imprimés administratifs, complicité de faux et usage de faux, ainsi que blanchiment de capitaux ». Son co-inculpé, Malick Bâ, est quant à lui poursuivi pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux dans un document administratif.







À l'issue de leur face-à-face avec le magistrat instructeur, le Doyen des juges a ordonné le placement sous mandat de dépôt de Mamadou Doumbia et de Malick Bâ. Les deux hommes passeront leur première nuit en détention à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Thiès. Le troisième mis en cause, Cheikhou Diop, a bénéficié d'une mesure de contrôle judiciaire.







L'affaire, qui porte sur un vaste réseau de fabrication de faux documents administratifs, avait été démantelée le jeudi 9 avril dernier par la Section de recherches de la gendarmerie de Thiès. À noter que le promoteur immobilier Mamadou Doumbia n'en est pas à son premier démêlé avec la justice, ayant déjà été interpellé par le passé pour des faits de nature similaire.

