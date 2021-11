Cameroun: Samuel Eto’o a déposé sa candidature à la présidence de la Fecafoot

L’ancien international camerounais Samuel Eto’o a déposé, mercredi 17 novembre sa candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), à Yaoundé. L’ancien attaquant vedette du Barça s’est prononcé sur sa candidature. « Je prie le camp d’en face de faire attention parce que nous avons accepté beaucoup de choses. Si l’un des Camerounais qui a bien voulu me donner son parrainage est éliminé, je viendrai ici avec toute cette foule qui me suit, et même celle des autres régions, pour les déloger », a-t-il déclaré à la presse, peu après avoir rempli les formalités du dépôt de sa candidature.



Samuel Eto’o, âgé de 40 ans, a assuré que l’équipe sortante lui avait proposé le poste de vice-président, qu’il a refusé. « Je serai le prochain président de la fédération malgré toutes les tricheries », a-t-il indiqué.



L’élection du nouveau président de la Fecafoot est prévue pour le mois de décembre, alors que le Cameroun accueillera du 9 janvier au 7 février 2022 la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).