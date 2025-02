Cameroun: découverte d'une fosse commune dans une plantation vers Édéa

Au Cameroun, au moins quatre corps ont été découverts le 18 février 2025, dans une plantation à quelques kilomètres de la ville d'Édéa, sur la route reliant la cité portuaire de Douala à la capitale, Yaoundé. Des corps sans vie, mais aussi de nombreux squelettes humains, selon plusieurs sources sur le même site, et qui laissent croire à un charnier, dénoncent l'opposition et la société civile, qui exigent des explications des autorités.



De source policière, la découverte macabre a été faite par des jeunes d'un comité de vigilance du village Sikoum, aidés par des gendarmes, près de la ville d'Édéa. Ces derniers étaient à la recherche d'un des leurs, qu'ils ont retrouvé parmi les victimes.



Les quatre dépouilles, dont trois en état de décomposition avancée, avaient été déposées dans une palmeraie, à proximité d'un poste de péage à la sortie de la ville, en direction de Douala.



Cameroon Tribune, le quotidien gouvernemental, évoque quant à lui la découverte de onze squelettes humains sur le même site. Les dépouilles avaient les mains ligotées dans le dos, rapportent les mêmes sources.



Une « insécurité galopante »

Au milieu de cette scène d'épouvante, un rescapé très affaibli avec lui aussi les deux mains ligotées. Pris en soin en urgence dans une formation hospitalière de la place, il y est finalement décédé quelques heures plus tard, selon nos informations.



L'identité des victimes est jusqu'ici assez floue, mais selon le préfet de la Sanaga-Maritime à des confrères locaux, il s'agirait de conducteurs de taxis et moto taxis. Quant aux bourreaux, la source préfectorale croit savoir qu'il s'agit d'un vaste réseau criminel opérant dans les villes de Douala et Édéa.



Depuis l'annonce de cette découverte, de nombreuses voix dans l'opposition et la société civile ont dénoncé « l'insécurité galopante » dans le pays. Jeudi 20 février, Maurice Kamto, l'un des leaders de l'opposition, s'est insurgé dans un communiqué contre le silence des autorités face à cette tragédie, interpellant directement le président de la République, le Premier ministre et les principaux responsables des forces de défense et de sécurité, leur intimant de « prendre rapidement la parole pour des clarifications ».