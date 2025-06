Accident à Linguère : un adjoint au sous préfet et une enseignante perdent la vie, 7 blessés enregistrés

Un grave accident s’est produit mercredi vers 17 heures à la sortie de Dealy, sur la RN3. Un mini-car de type "Cheikhou-Chérif", effectuant la liaison Dahra-Dakar, s'est renversé. Le bilan provisoire fait état de deux morts et sept blessés graves.



Les personnes qui ont perdu la vie sont A. AW, adjoint au sous-préfet de Vélingara-Ferlo, et Mbayang Diankha, une enseignante.



Les secours ont été immédiatement dépêchés sur place pour prendre en charge les blessés. Les causes exactes de l’accident font l’objet d’une enquête, mais l’éclatement d’un pneu semble être à l’origine du drame.