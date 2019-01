Cameroun : la dette publique chiffrée à 7131 milliards de FCFA

La dette publique du Cameroun se chiffre, à la fin de l’année 2018, à 7 131 milliards francs CFA, selon une note de conjoncture du ministère des Finances dont APA a reçu copie lundi.



Comparativement à ces quatre dernières années où cette dette publique était de 3 726 milliards de francs CFA en 2014, on constate que le taux d’endettement a connu annuellement une moyenne de 1000 milliards de francs CFA.



Plus de 3500 milliards de francs CFA de cette dette ont été contractés auprès de la Chine.



Cette accumulation de la créance publique qui représente 33 % du Produit intérieur brut (PIB) est la conséquence du financement des projets structurants, notamment des chantiers de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) dont le Cameroun devait assurer l’organisation en 2019, mais que la Confédération africaine de football (CAF) lui a retirée.



Toutefois, des bailleurs de fonds à l’instar d Fonds monétaire international, (FMI) soutiennent que la dette du Cameroun est raisonnable, car étant en deçà des normes de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) qui la situent à plus de 50% du PIB.