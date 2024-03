Cameroun : la folle rumeur José Mourinho

Libre depuis le 16 janvier dernier après la fin de son aventure à l’AS Roma, José Mourinho (61 ans) veut reprendre du service. «Je n’ai pas de club, je suis libre mais je veux travailler. L’été prochain, je veux travailler. Un retour au Portugal ? Le football est ma vie, je peux entraîner n’importe où», a avoué le Special One.



Des déclarations qui ont été entendues au Cameroun. Selon la chaîne CRTV Sport, la Fécafoot (fédération camerounaise de football), par le biais de Samuel Eto’o, tenterait le coup Mourinho. Ce dernier serait d’ailleurs réceptif et les discussions seraient même avancées concernant le poste de sélectionneur.



Pourtant, Actu Foot Cameroun indique que le Portugais n’a pas été approché et qu’il a même démenti cette information.