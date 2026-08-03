JOJ Dakar 2026 : la capitale lance sa mobilisation visuelle et habille ses rues aux couleurs olympiques

À l'approche du plus grand rendez-vous sportif de la jeunesse mondiale, la Ville de Dakar a officiellement démarré le branding de ses artères majeures aux couleurs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, marquant le coup d'envoi de la transformation visuelle de la capitale.



Symbole fort de cet engagement municipal, l'Hôtel de Ville de Dakar arbore désormais un habillage olympique spectaculaire. Il s'illumine et se pare de décorations célébrant la jeunesse, la culture et les valeurs du sport.



À travers ce déploiement visuel dans les rues et sur ses bâtiments emblématiques, la municipalité entend immerger progressivement les Dakarois dans l'ambiance des Jeux et mobiliser l'ensemble de la population pour faire de cet événement historique une réussite populaire et festive.