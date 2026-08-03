Maurice: le mari d'une ministre poursuivi dans une affaire de trafic de drogue

À Maurice, l'enquête sur un présumé trafic de cannabis entre l'île de la Réunion et Maurice prend une tournure politique. Deux hommes ont été arrêtés ce vendredi 31 juillet, dont Gulshan Govind, époux de la ministre déléguée à la Culture, Véronique Leu-Govind. Les autorités soupçonnent l'existence d'une filière de drogue destinée au marché mauricien. Si la ministre déléguée est maintenue à son poste, pour le moment le Premier ministre assure que l'enquête se déroulera sans aucune intervention politique.



L'affaire trouve son origine dans une saisie de 100 kilos de cannabis à la Réunion le 26 juillet. Selon les autorités réunionnaises, cette saisie pourrait s'inscrire dans une filière présumée de trafic de stupéfiants entre la Réunion et Maurice. À la suite de cette opération, les enquêteurs de la brigade anti-drogue mauricienne ont arrêté Gulshan Govind, époux de la ministre déléguée Véronique Leu-Govind, ainsi qu'un second suspect, soupçonnés d’être impliqués dans l’affaire. Une perquisition au domicile familial a permis la découverte de quatre plants de cannabis. Ils restent en détention policière.



Cette enquête rappelle l'affaire d'avril 2023, au cours de laquelle Benjamin Leu, frère de la ministre déléguée, avait été arrêté à la Réunion dans une autre affaire de drogue, et où il avait été condamné à trois ans de prison. Le Premier ministre Navin Ramgoolam affirme que « personne n'est au-dessus de la loi » et assure que l'enquête se déroule « sans aucune ingérence ». Il invoque la présomption d'innocence pour justifier le maintien de Véronique Leu-Govind au gouvernement soulignant qu'aucun élément ne l'implique à ce stade alors qu’elle ne s’est pas encore exprimée.



Son parti, les Nouveaux Démocrates, dont elle est la présidente, indique suivre l'évolution de l'enquête avant toute décision, alors que l'opposition réclame sa démission.