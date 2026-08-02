Bénin: le militant Julien Kandé Kansou gracié par le président Romuald Wadagni

Première grâce présidentielle de Romuald Wadagni, aux affaires depuis deux mois seulement, à l'occasion de la fête nationale du Bénin, ce samedi 1er août. La mesure touche plusieurs détenus, dont un jeune écrivain, chroniqueur, poète et militant du parti d'opposition Les Démocrates. Il est également membre de la cellule de communication de son parti.



Julien Kandé Kansou avait été interpellé puis condamné par la Criet pour un post qualifié de « harcèlement par le biais d'un système électronique » et d'« incitation à la rébellion ». En détention provisoire depuis juin 2025, il avait été condamné en avril 2026 : son post appelait à une révolution électorale, en réaction à une proposition ministérielle de hausse des taxes sur internet.



C'est en début d'après-midi que le jeune militant, âgé de 35 ans, a quitté la maison d'arrêt de Ouidah, où il a passé plus d'un an. Une sortie qu'il a filmée et qui circule abondamment sur les réseaux sociaux.



Julien Kandé Kansou est militant du parti d'opposition Les Démocrates. Chroniqueur et poète. C'est une de ses vidéos qui lui a valu ses ennuis : il y désapprouvait la hausse des taxes sur internet et appelait à une « révolution dans les urnes » à l’occasion des élections. Un discours qui « dépasse la critique », avaient estimé les juges de la Criet, qui l'ont condamné à deux ans de prison.



Plusieurs centaines de grâces



Plusieurs centaines de détenus de droit commun ont bénéficié de cette grâce ; Julien Kandé Kansou en est l'unique opposant connu. S'il fait autant parler, c'est que l'opposition et les familles réclament régulièrement la libération de ceux qu'ils considèrent comme des détenus politiques.



Son avocat, Me Augustin Aballo, remercie Romuald Wadagni, qu'il encourage à poursuivre dans cette voie : « Le peuple n'oublie jamais ce qui est fait pour l'unité nationale », a-t-il déclaré.



Il fait allusion à Reckya Madougou, Joël Aivo condamnés et qui purgent leurs peines, et d’autres comme Candide Azanai en détention provisoire.