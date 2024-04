Cameroun : le message provoquant d’André Onana

Ces derniers jours, le conflit entre la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) et le ministère des Sports, au sujet de la nomination de Marc Brys comme sélectionneur, cristallise les tensions au Cameroun.



Intronisé lundi, le nouveau staff technique des « Lions » Indomptables n'est toujours pas reconnu officiellement par la Fecafoot, qui se plaint de ne pas avoir été consultée en amont. C'est d'ailleurs en raison de l'absence de la signature de Samuel Eto'o, président de l'instance, que le contrat de Brys n'aurait toujours pas été signé en bonne et due forme à l'heure actuelle. C'est dans ce contexte tendu que le gardien de la sélection, André Onana, vient de réaliser une prise de position particulièrement forte.



“Bonne chance au coach et à tout son staff pour cette nouvelle étape. Union et engagement“, a écrit le dernier rempart de Manchester United ce jeudi sur Instagram en accompagnant son post d'une photo du nouveau staff. Un message anodin en apparence, mais qui prend un tout autre écho dans le contexte actuel !



En effet, Onana est le premier international camerounais à réagir à l'arrivée de Brys, qui plus est en adoubant un sélectionneur non-reconnu par sa Fédération…



Un pied de nez à Eto'o !



Rien de très étonnant finalement. En effet, le Red Devil se trouve en froid avec son ex-mentor, Samuel Eto'o, et des rumeurs au sujet d'une altercation avaient éclaté durant la dernière CAN. Prié de s'assoir sur le banc lors des deux derniers matchs de l'ère Rigobert Song, qui lui avait préféré Fabrice Ondoa, Onana fonde visiblement beaucoup d'espoirs sur le nouveau staff technique du Cameroun. Une manière de signifier aussi qu'il n'a aucune intention de prendre sa retraite internationale !





Avec Afrikfoot