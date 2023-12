Cameroun: le président gabonais de transition reçu par Paul Biya lors d'une visite éclair

Le tête-à-tête entre Paul Biya et Brice Clotaire Oligui Nguema, point d'orgue de cette visite éclair du président de la transition et chef de l'État gabonais au Cameroun, a duré un peu plus de deux heures. Les deux hommes d'État, selon une source à la présidence camerounaise, avaient manifestement à se dire. Mais au sortir de cette longue audience, Brice Clotaire Oligui Nguema n'a fait aucune déclaration.Quelques indiscrétions glanées dans l'entourage du président Paul Biya ont laissé entendre que la situation interne au Gabon, depuis la chute le 30 août d'Ali Bongo Ondimba a fortement préoccupé le président camerounais. Brice Clotaire Oligui Nguema est revenu sur les motivations qui ont conduit au coup de force et présenté les axes de travail de la transition qu'il conduit jusqu'à l'organisation des prochaines élections démocratiques dans ce pays.Le président camerounais se serait aussi préoccupé de la situation du président déchu et de ses proches, selon notre source. Une évaluation des rapports de coopération entre les deux pays qui ont en partage près de 300 kilomètres de frontières commune a aussi été faite.Des entretiens « cordiaux et fructueux » a finalement résumé Paul Biya lui-même dans un tweet après cette audience.Au sortir de celle-ci, les clichés des photographes ont capté le sourire satisfait de l'hôte du jour, dont la visite, quoique brève a suscité un certain engouement auprès des Yaoundé, curieux de voir le nouvel homme fort du Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema a quitté Yaoundé à 19h, pour un retour direct à Libreville.