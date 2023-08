Cames : l’Ucad enregistre 88,5% de taux de réussite

Pour l’année 2023, l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a enregistré un taux de réussite global de 88,5% aux Comités consultatifs interafricains de l’année 2022 (CCI-2023), soit 161 inscrits sur les 182 candidatures soumises pour l’inscription sur les listes d’aptitude aux différents grades de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.



Pour cette année, l’UCAD n’a pas présenté de candidat pour les grades de Directeur de Recherche et Maître de recherche. Le taux d’inscription le plus élevé a été noté pour le grade de Maître-Assistant avec 92% et plus faible pour le grade de Professeur titulaire.



Ces résultats mettent en évidence la qualité de nos enseignants-chercheurs et de l’accompagnement institutionnel. Ce suivi institutionnel pourrait être sensiblement amélioré pour atteindre de plus grandes performances.