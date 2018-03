Camp d'innovation pour 100 étudiants sénégalais : Itecom remporte la palme devant l'Ecole supérieure polytechnique

100 étudiants issus de différentes universités du Sénégal ont participé samedi à un camp d’innovation organisé par Junior Achievement, en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de l’Innovation. Après d'intenses exercices pour mettre à l'épreuve leur génie, les meilleurs candidats ont reçu des mains du ministre MLary Teuw Niane, qui a par la même occasion annoncé la réception en septembre 2018 de la Cité du savoir au Pôle urbain de Diamniadio. "D'ici le mois de septembre prochain, nous allons réceptionner un certain nombre de bâtiments et d'infrastructures qui vont aider à développer encore d'avantage l'innovation. (...) Nous sommes en train de construire à la Cité du Savoir, un Institut supérieur d'enseignement professionnel où il y aura des métiers de l'automobile et les métiers des TIC".

Pour la première édition du camp d'innovation, les étudiants de l'Institut technique de commerce (ITECOM) ont remporté la palme. Ils sont suivis de l'Ecole supérieure polytechnique (ESP). La Directrice de l'Ong américaine "Junior Achievement" Fatou Samb Niang explique dans cette vidéo le sens de cette initiative. Regardez !!!