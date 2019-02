Campagne 2019 à Mbour : Macky Sall promet de faire rayonner le département si…

«Je vous promets de faire de Mbour, l'un des plus beaux départements du Sénégal ». Ces propos sont du candidat de la coalition Benno bokk yakaar (BBY), lors de son passage, en cette fin d'après-midi du samedi 16 février, dans cette localité située dans la région de Thiès. Niché à près de 80 kilomètres de Dakar, Mbour qui fait partie de la Petite Côte est une localité où le tourismes et la pêche sont parmi les secteurs les plus prolifiques. D'où le désir du président sortant, candidat à sa propre succession d'en tirer partie au maximum, avec un lot de promesses d'abord pour maximiser les rendements des produits halieutiques. C’est la raison pour laquelle il a affirmé qu’il s'est toujours battu pour que les pêcheurs puissent opérer dans la sous-région. D'ailleurs, fait-il remarquer, il a réussi à obtenir 400 licences de pêche de la Mauritanie, 300 du Libéria.



Toujours concernant ce secteur, Macky Sall rappelle qu'il a initié un programme pour moderniser les pirogues avec l'introduction de pirogues à fibres de verre avec une subvention de 5 milliards de francs CFA, ainsi que la géolocalisation pour lutter contre les accidents en mer. Il a aussi promis l'implantation d'ateliers frigorifiques à Mbour. Abordant l'autre pilier de l'économie du département, le candidat de la majorité présidentielle annonce une plus grande implication de l'État pour le rayonnement du secteur touristique. Mais déjà, indique-t-il, un programme de lutte contre l'érosion côtière est en train d'être mis en œuvre.



Quant à l'équation lancinante de la lutte contre le chômage des jeunes, Macky Sall informe qu'il construira à Mbour, une école de formation à vocation touristique, hôtelière, agricole… En présence du Secrétaire général du Parti socialiste (PS) Ousmane Tanor Dieng, de Me Oumar Youm, entre autres, Macky Sall s'est engagé à faire de Mbour, une cité rayonnante si le département lui assure une victoire dans leur localité, à hauteur de 75%.