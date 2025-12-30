Lettre ouverte au Président Bassirou Diomaye Faye (Collectif des détenteurs de titres du lotissement dit Hangar Pèlerin)

Objet : Lettre ouverte relative à la situation des détenteurs de parcelles du lotissement Hangar Pèlerin



Monsieur le Président de la République,



Nous, membres du Collectif des détenteurs de titres du lotissement dit Hangar Pèlerin, souhaitons attirer respectueusement votre haute attention sur une situation qui, depuis plusieurs mois, suscite une profonde inquiétude parmi des familles et travailleurs ayant acquis leurs parcelles dans le strict respect de la législation.



Les décisions annoncées lors du Conseil des ministres du 12 mars 2025, relatives à l’annulation partielle du lotissement, ont été accueillies avec incompréhension, d’autant que les lots concernés avaient été attribués selon des procédures administratives régulières : baux, notifications, paiements domaniaux, contrôles de la DSCOS et autorisations de construire.



Nous tenons à réaffirmer que nous ne sommes en aucun cas des spéculateurs, mais des citoyens de bonne foi ayant investi leurs économies ou contracté des prêts pour accéder à un droit légalement acquis.



Nous saluons toutefois les avancées enregistrées, notamment la prise en compte de la problématique foncière lors des Conseils des ministres des 12 et 18 juin 2025, ainsi que l’audience accordée par le Directeur des Domaines, matérialisant la volonté de l’État d’assurer une meilleure sécurité des droits fonciers.



Dans cet esprit d’ouverture, nous sollicitons respectueusement que les orientations annoncées puissent se traduire par un cadre de concertation formel avec notre Collectif, afin d’examiner sereinement les solutions envisageables.



Monsieur le Président, vous avez rappelé la nécessité de restaurer la confiance des citoyens dans l’administration foncière. Nous sommes convaincus que le règlement juste du dossier Hangar Pèlerin constituera un signal fort, un acte majeur symbolisant la rupture promise et la protection des Sénégalais de bonne foi.



Notre préférence demeure naturellement une régularisation sur le site initial. Toutefois, si cette option s’avérait impossible, nous demandons qu’un éventuel recasement se fasse dans des conditions justes et équitables : site de valeur comparable, superficies équivalentes, prise en compte des positions initiales et priorisation des détenteurs légitimes.



Monsieur le Président, nous demeurons pleinement disponibles pour toute rencontre ou commission que vous jugerez utile, dans l’espoir d’une résolution apaisée, conforme à l’équité et à l’État de droit.



Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre très haute considération.

