Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Ukraine dément une frappe de drones contre la Russie et accuse Moscou de vouloir entraver les négociations



Ukraine dément une frappe de drones contre la Russie et accuse Moscou de vouloir entraver les négociations
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démenti ce lundi toute implication de l’Ukraine dans une prétendue attaque de drones contre une résidence présidentielle en Russie, affirmant que ces accusations visaient à entraver les efforts diplomatiques en cours avec les États-Unis.
 
Dans un message publié sur la plateforme X, basée aux États-Unis, Zelensky a estimé que les déclarations de la partie russe cherchaient à « saper tous les acquis de nos efforts diplomatiques communs » avec l’équipe du président américain Donald Trump.
 
Selon lui, Moscou utiliserait ces allégations pour « justifier de nouvelles attaques contre l’Ukraine, y compris Kiev », et pour masquer son refus de prendre « les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre ».
Autres articles

Anadolu Agency

Mardi 30 Décembre 2025 - 01:42


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter