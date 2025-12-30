Ukraine dément une frappe de drones contre la Russie et accuse Moscou de vouloir entraver les négociations

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a démenti ce lundi toute implication de l’Ukraine dans une prétendue attaque de drones contre une résidence présidentielle en Russie, affirmant que ces accusations visaient à entraver les efforts diplomatiques en cours avec les États-Unis.
Dans un message publié sur la plateforme X, basée aux États-Unis, Zelensky a estimé que les déclarations de la partie russe cherchaient à « saper tous les acquis de nos efforts diplomatiques communs » avec l’équipe du président américain Donald Trump.
Selon lui, Moscou utiliserait ces allégations pour « justifier de nouvelles attaques contre l’Ukraine, y compris Kiev », et pour masquer son refus de prendre « les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre ».
Dans un message publié sur la plateforme X, basée aux États-Unis, Zelensky a estimé que les déclarations de la partie russe cherchaient à « saper tous les acquis de nos efforts diplomatiques communs » avec l’équipe du président américain Donald Trump.
Selon lui, Moscou utiliserait ces allégations pour « justifier de nouvelles attaques contre l’Ukraine, y compris Kiev », et pour masquer son refus de prendre « les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre ».
Autres articles
-
Birmanie: journée de vote sans affluence pour des élections contestées
-
Décès de Brigitte Bardot: un mythe au service d'une cause
-
La Russie revendique la prise de Myrnohrad et de Hulyaipole, dans l'est de l'Ukraine
-
Affaire Epstein: la justice annonce la découverte de «plus d'un million de documents» supplémentaires
-
Plan Trump pour Gaza: des juristes vent debout contre «un protectorat illégal»