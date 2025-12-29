Seconde loi de finances rectificative 2025 : les députés convoqués en plénière ce mardi

Les députés sont convoqués en séance plénière le mardi 30 décembre 2025 à 15 heures, annonce l’Assemblée nationale dans un communiqué.



L'ordre du jour porte sur l'examen du Projet de loi n°25/2025 portant seconde loi de finances rectificative pour l'année 2025. Le texte sera défendu par le ministre des Finances et du Budget.

