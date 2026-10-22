Campagne agricole : le Premier ministre annonce un besoin de financement de plus de 200 milliards FCFA

Le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lo a présidé, jeudi 22 octobre 2026, à Dakar, un conseil interministériel consacré à la préparation de la nouvelle campagne de commercialisation des produits agricoles. À cette occasion, il a indiqué que les besoins de financement sont estimés à « un peu plus de 200 milliards de francs CFA ».



Selon le chef du gouvernement, ce montant, qualifié de « significatif », appelle la mise en place de « mécanismes robustes de mobilisation des financements ». L’Agence de presse sénégalaise (APS), qui rapporte l’information, précise que la réunion avait pour objectif de préparer la commercialisation des récoltes.



M. Lo a insisté sur la nécessité de lever les « contraintes » qui entravent habituellement la campagne. Il a notamment demandé aux ministres et aux responsables des sociétés nationales concernés d’éviter la « discontinuité » des financements, les « insuffisances logistiques », en particulier pour le stockage des produits agricoles, ainsi que les « retards persistants » dans le paiement des sommes dues aux agriculteurs et aux opérateurs économiques.



« Si la production constitue le socle de la campagne agricole, la commercialisation en garantit la pérennité des activités », a-t-il déclaré, ajoutant que « la transformation des produits agricoles est un levier essentiel de création de valeur ajoutée ».



Le Premier ministre a par ailleurs exhorté l’Administration publique, le secteur privé et les agriculteurs à unir leurs efforts pour assurer le bon déroulement de la nouvelle campagne de commercialisation. Des représentants des chambres de commerce régionales, du secteur privé, des associations de consommateurs et des organisations d’agriculteurs ont pris part à ce conseil interministériel.