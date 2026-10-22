Kédougou : deux hommes interpellés pour coupe illicite de bois, 188 pièces saisies

La brigade de recherches de Kédougou a procédé à l'interpellation de deux hommes pour des faits présumés de coupe illicite de bois.



Selon la Gendarmerie nationale, les suspects ont été appréhendés le lundi 19 octobre 2026 vers 20 heures à hauteur de Samécouta avec quatre-vingt-deux (82) pièces de bois.



La poursuite des investigations a permis de saisir 106 autres pièces composées de poutrelles et de planches dans un domicile situé à Gada Dinguessou.



L’enquête se poursuit.