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Kédougou : deux hommes interpellés pour coupe illicite de bois, 188 pièces saisies



Kédougou : deux hommes interpellés pour coupe illicite de bois, 188 pièces saisies
La brigade de recherches de Kédougou a procédé à l'interpellation de deux hommes pour des faits présumés de coupe illicite de bois.

Selon la Gendarmerie nationale, les suspects ont été appréhendés le lundi 19 octobre 2026 vers 20 heures à hauteur de Samécouta avec quatre-vingt-deux (82) pièces de bois.

La poursuite des investigations a permis de saisir 106 autres pièces composées de poutrelles et de planches dans un domicile situé à Gada Dinguessou.

L’enquête se poursuit.
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Moussa Ndongo

Jeudi 22 Octobre 2026 - 18:40


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