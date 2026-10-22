Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit les lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce jeudi 22 octobre 2026, au Palais, les lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Sénégal :



Nipa Nirannoot, ambassadeur du Royaume de Thaïlande ;



Nadim Sourati, ambassadeur du Liban ;



Nayef M. Almudhaf, ambassadeur de l’État du Koweït ;



Michele Tommasi, ambassadeur de la République italienne ;



Jae Hui Kim, ambassadeur de la République de Corée ;



Zayyad Habu Abdussalam, ambassadeur de la République fédérale du Nigéria.



Selon la Présidence du Sénégal, cette cérémonie officialise l’entrée en fonction de ces diplomates auprès du Sénégal. « Elle témoigne de la densité des relations que notre pays entretient avec des partenaires d’Asie, du Moyen-Orient, d’Europe et d’Afrique, dans l’esprit d’ouverture et de respect mutuel qui guide la diplomatie conduite par le chef de l’État », indique la même source.



Le président de la République a souhaité plein succès aux nouveaux ambassadeurs dans l’exercice de leur mission à Dakar et les a assurés du soutien des autorités sénégalaises.