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Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit les lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs



Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit les lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs
Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce jeudi 22 octobre 2026, au Palais, les lettres de créance de six nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Sénégal :

Nipa Nirannoot, ambassadeur du Royaume de Thaïlande ;

Nadim Sourati, ambassadeur du Liban ;

Nayef M. Almudhaf, ambassadeur de l’État du Koweït ;

Michele Tommasi, ambassadeur de la République italienne ;

Jae Hui Kim, ambassadeur de la République de Corée ;

Zayyad Habu Abdussalam, ambassadeur de la République fédérale du Nigéria.

Selon la Présidence du Sénégal, cette cérémonie officialise l’entrée en fonction de ces diplomates auprès du Sénégal. « Elle témoigne de la densité des relations que notre pays entretient avec des partenaires d’Asie, du Moyen-Orient, d’Europe et d’Afrique, dans l’esprit d’ouverture et de respect mutuel qui guide la diplomatie conduite par le chef de l’État », indique la même source.

Le président de la République a souhaité plein succès aux nouveaux ambassadeurs dans l’exercice de leur mission à Dakar et les a assurés du soutien des autorités sénégalaises.
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Moussa Ndongo

Jeudi 22 Octobre 2026 - 18:11


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