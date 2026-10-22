Kédougou : six personnes en garde à vue pour fabrication illicite de sachets d’eau et fraude documentaire

La Section de Recherches de Kédougou a placé en garde à vue de six (6) individus, le mardi 20 octobre 2026, pour exploitation illicite d'installation de fabrication de sachets d'eau, faux et usage de faux de documents administratifs portant sur les autorisations de fabrication, mise en danger de la vie d'autrui et tromperie sur la qualité.

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‎En fait, c’est après l'exploitation de renseignements et la descente sur le site que les gendarmes ont découvert des installations de fabrication et de commercialisation d'eau fonctionnant sans les conditions de salubrité requises et sans une autorisation valable des autorités compétentes.

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L’enquête est en cours.