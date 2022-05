Campagne agricole: le ministre annonce 70 mille tonne de semences

Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER), Moussa Baldé, a annoncé 70 mille tonnes de semences pour la prochaine campagne agricole.



’’Nous envisageons de mettre sur place 70 mille tonnes de semences dont plus de 50 mille tonnes de semences certifiées pour les agriculteurs’’, a t-il déclaré à l'Agence presse sénégalaise.



Et la région de Kaffrine devrait bénéficier de plus de 12 mille tonnes, a ajouté le ministre. Il s’exprimait samedi à la cérémonie officielle de la 2e édition de la foire agricole de l’Union nationale pour la promotion de l’agriculture durable (UNAPAD) axée sur le thème ’’promotion d’une agriculture viable, sécurité alimentaire et développement durable’’.

Selon lui, ’’le gouvernement a entrepris de mettre tous les moyens possibles en terme de logistique et de financement pour satisfaire les agriculteurs en matière d’intrants’’.

Concernant les engrais, il a annoncé la mise à disposition de 120 mille tonnes et invité les agriculteurs à faire preuve de ’’patriotisme’’ en raison du contexte international.