Le Comité national interprofessionnel de l’arachide (CNIA) entend veiller au respect du prix plancher de 305 FCfa le kilogramme durant la campagne de commercialisation 2026-2027. Pour y parvenir, l’organisation prévoit de renforcer le contrôle des points de collecte et de surveiller les pratiques des opérateurs.



L’annonce a été faite hier mercredi à Louga par le président du CNIA, Modou Fall, lors d’une rencontre avec les acteurs de la filière. Il a dénoncé les pratiques consistant à acheter les graines à un prix inférieur au tarif officiel, au détriment des producteurs.



« Il n’est pas acceptable que le prix plancher soit fixé à 305 FCfa le kilogramme et que des opérateurs achètent les graines à des tarifs inférieurs », a-t-il fait savoir dans le journal de L’Observateur.



Modou Fall a également annoncé que les opérateurs bénéficiaires des points de collecte seront soumis à des contrôles pour vérifier leur présence effective sur les sites qui leur sont attribués.



Cette annonce intervient alors que la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) prévoit de collecter 250 000 tonnes d’arachide pour la prochaine campagne. Selon son directeur général, Cheikh Ahmeth Tidiane Guèye, 90 % des financements nécessaires, sur un investissement global de plus de 100 milliards de FCfa, sont déjà mobilisés.



Des mécanismes de préfinancement sont également à l’étude pour accompagner les opérateurs et les partenaires de la filière, selon le quotidien.