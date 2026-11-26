Le journaliste Mame Birame Wathié, à moins de deux semaines de la sortie de son ouvrage critiquant le mi-mandat du chef d’Etat Diomaye Faye, a été démis de ses fonctions de président du conseil d'administration de la Société Sénégalaise de Presse et de Publication (SSPP - Le Soleil), lors du Conseil des ministres du mercredi 25 novembre 2026.



Dans une publication sur les réseaux sociaux, ce jeudi, il d’abord remercié «sincèrement» le chef d’Etat, avant de soutenir que son limogeage fait partie des «décisions qui nous délestent plus qu’elles ne nous dépouillent».



Il en a aussi profité pour régler ses comptes. «Croire que ma liberté est cessible fut une erreur. Tout comme s’attendre à ce que je me taise pendant que le Sénégal avance à reculons. Et lorsque je parle, ma voix au ronronnement révolutionnaire ne peut porter que le son de la vérité», a-t-il clarifié.



Pour rappel, Mame Birame Wathié faisait partie des acteurs engagés pour l’alternance politique de mars 2024, une dynamique qu'il avait d'ailleurs saluée dans un premier ouvrage intitulé « La jeunesse prend le pouvoir : une révolution démocratique à la sénégalaise ». Son nouveau livre, qui lui a coûté son poste, sera présenté le 5 décembre 2026 sous le titre : « La vieille gouvernance de la jeunesse : du changement systémique annoncé à la continuité chronique constatée ».



Nommé le 26 mars 2025, Mame Birame Wathié est remplacé par Ousmane Ndour, professeur de collège d'enseignement moyen (CEM) à la retraite. «Le président (Diomaye) n’a pas attendu la sortie du livre. La couverture lui a suffi pour te trouver un remplaçant. Puisque tu parles de vieille gouvernance, c’est un retraité qui te succède», a ironisé le journaliste, rapportant un message qu’il aurait reçu d’une connaissance.