Pour rappel, onze personnes, dont un gendarme, sont mortes dans ces violences électorales. Un projet d’attentat contre un complexe pétro-gazier à Jacqueville, près d’Abidjan, avait également échoué, selon les autorités.



« Nous avons eu 234 relaxes parce que les charges retenues n’étaient pas suffisantes pour les condamner. Le juge de l’instruction a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments pour les poursuivre, donc ils ont été libérés. Pour les autres, l’instruction va se poursuivre », a déclaré Amadou Coulibaly au micro de notre correspondante à Abidjan, Fanny Noaro-Kabré.



« Le temps de la justice n’est pas le temps politique. Elle [la justice, NDLR] prend son temps parce qu’elle ne veut pas se tromper. Il n’y a pas d’arrestations, d’interpellations arbitraires. La justice, lorsqu’elle a des éléments qui lui permettent de vous suspecter, surtout dans le cas de mise en péril de la cohésion nationale, de la sûreté nationale, la détention préventive s’avère nécessaire », a-t-il poursuivi.