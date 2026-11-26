L’île espagnole d’El Hierro, dans l’archipel des Canaries, fait face à une vague d’arrivées sans précédent de migrants illégaux, surtout ces dernières semaines, où au moins 2.000 personnes ont été secourues la seule journée du mardi 24 novembre 2026.



Dans ce contexte, José Antonio Rodriguez Verona, chef provincial des premiers secours d’urgence pour la population immigrée, a accordé une interview au journal L’Observateur, où il révèle des données sur les réalités de l’île et des migrants. «La proportion de Sénégalais est très importante. Nous parlons de près de 60 à 70% des personnes qui arrivent sur l’île», a-t-il assuré.



Des décès causés par l'hypothermie



Le secouriste a aussi soutenu que «de nombreuses personnes décèdent à leur arrivée aux Canaries des suites de l’hypothermie». Ceux qui arrivent à survivre à la traversée se retrouvent, quant à eux, dans un «état physique et psychologique souvent très préoccupants».



Par ailleurs, si José Rodriguez Verona dit disposer de «moyens assez importants à l’échelle des Canaries pour pouvoir prendre en charge toutes personnes qui arrivent», il a néanmoins précisé que le profil des migrants illégaux a beaucoup évolué.



«Autrefois, les personnes qui arrivaient étaient généralement des membres d’une cellule familiale, souvent âgés de 18 à 20 ans, voire 25 ans au maximum. Un membre de la famille venait aux Canaries dans l’espoir de pouvoir, par la suite, aider sa famille (restée au pays). Aujourd’hui, la situation a changé. Désormais, ce sont presque des familles entières qui entreprennent la traversée : le père, la mère et leurs enfants. Nous constatons une augmentation du nombre de femmes et de mineurs», a-t-il expliqué.



Enfin, le secouriste a précisé que les migrants viennent du Sénégal, du Mali, de la Guinée et «de pratiquement tout le continent», ajoutant avoir déjà accueilli «un bébé qui venait de naitre».