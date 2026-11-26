Un grave accident de la circulation s’est produit ce jeudi matin à Gabar 2, à quelques kilomètres de Saint-Louis (nord-ouest), sur l’axe reliant la capitale du Nord à Dakar. Le bilan fait état de quatre morts et plusieurs blessés. Le drame a impliqué un véhicule 4x4 en provenance de Dakar et un taxi qui quittait Saint-Louis en direction de la capitale.



Selon les premières informations rapportées par la Rfm, une femme et un enfant qui se trouvaient à bord du 4x4 ont péri dans la collision. Deux autres personnes ont également perdu la vie dans le taxi, dont un passager et le chauffeur.



Les sapeurs-pompiers se sont déployés sur les lieux pour prendre en charge les victimes et procéder à l’évacuation des corps dans une morgue proche du lieu de l’accident.