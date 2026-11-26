Un Franco-Mauritanien de 39 ans, identifié sous les initiales D.B.S., a été arrêté à Bakel, près de la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, alors qu’il était recherché par les autorités françaises pour ‘’escroquerie, recel de vol et blanchiment de fonds’’.



Selon les informations de Libération, une notice rouge d’Interpol avait été émise contre lui. Son arrestation a ainsi mis fin à sa cavale.



D.B.S. devait être transféré au Bureau central national (BCN) d’Interpol à Dakar pour la suite de la procédure.