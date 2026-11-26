Le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Cdeps), Mamadou Ibra Kane, a plaidé pour une refonte totale du Code de la presse, afin de l’adapter aux mutations du paysage médiatique. Dans un entretien paru ce jeudi chez L’Observateur, au lendemain de l’ouverture de l’atelier national consacré à la révision de la loi de 2017, il a estimé que le texte actuel ne répondait plus aux réalités du secteur.



« Il faut une refonte totale de ce qui était le Code de la presse pour tenir en compte l’évolution du monde des médias », a-t-il déclaré, préconisant plutôt l’adoption d’un Code des médias, d’un Code de l’information et d’un Code de la communication numérique.



Selon lui, le texte adopté en juillet 2017 reposait sur un projet élaboré en 2010 et n’avait pas suffisamment intégré les nouveaux acteurs, notamment les réseaux sociaux, les web-TV, les web-radios, les plateformes numériques et les créateurs de contenu. « Le Code, avant même d’être né, était obsolète », a-t-il soutenu.



Le patron du Cdeps a également insisté sur la nécessité de garantir l’indépendance des médias et de préserver les libertés fondamentales. Il a rappelé que la Constitution consacre la liberté de la presse et le droit des citoyens à l’information, estimant que les futurs textes devraient s’inscrire dans ce cadre.



Sur le plan économique, Mamadou Ibra Kane a réclamé un modèle économique adapté aux entreprises de presse, une fiscalité spécifique et une meilleure rémunération des missions de service public assurées par les médias. Il a aussi plaidé pour un programme de mise à niveau et de transformation numérique du secteur.



Pour lui, la réforme devra permettre aux médias de contribuer davantage au développement économique et social du Sénégal, tout en répondant aux défis de l’information, de la désinformation et de la souveraineté nationale.