Campagne arachidière: Cheikh Diop demande de préserver la production et la consommation avant l’exportation

Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal - Forces du changement (Cnts/FC) regrette la situation de la campagne arachidière désastreuse des années précédentes. Selon Cheikh Diop, le manque de graine est la situation précaire des travailleurs. Il demande de préserver la production et la consommation avant l’exportation.



« Aujourd’hui, nous sommes en pleine campagne arachidière. Ce que représente la Sonacos dans ce pays, un pays hautement arachidier, une forte production. Nous pensons que ce qui s’est passé durant les précédentes campagnes ne doit plus se reproduire. Aucun pays ne peut vivre en autarcie en cette mondialisation, mais il y a un minimum de protection de nos unités industrielles », a indiqué Cheikh Diop, secrétaire général de Cnts/FC.



Qui ajoute : « Aujourd’hui, nous ne pouvons pas accepter que la Sonacos manque de graine pendant qu’on exporte. On ne peut pas accepter que des milliers de travailleurs de la Sonacos soient précarisés faute de graines, ce n’est pas possible ».



Cheikh Diop demande de préserver la production et la consommation avant l’exportation

« Nous devons préserver la production, la consommation de la Sonacos avant d’en exporter ça, c’est une exigence que la Cnts Force du changement pose », a confié le secrétaire général de la Cnts/FC au micro de RFM.



Selon lui, la « Sonacos doit fonctionner 12 mois sur 12 avec une production de graine suffisante pour pouvoir assurer la consommation interne, et même son exportation, mais surtout assurer les emplois de la Sonacos et de l’ensemble des huiliers ».