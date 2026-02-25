Campagne arachidière : Le mouvement Ar Sunu Momel tire à boulets rouges sur le gouvernement

Bassirou Ba, président du mouvement Ar Sunu Momeel, a vigoureusement dénoncé les récentes interventions du Premier ministre Ousmane Sonko et du ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Diop. Depuis Kaolack, le leader associatif a dressé un bilan sans concession, qualifiant la campagne de commercialisation actuelle de « véritable catastrophe » et l'une des « pires » que le pays ait connues.



Bassirou Ba remet frontalement en cause les chiffres annoncés au sommet de l’État, soulignant que sur les 969 000 tonnes dont l'achat avait été programmé, moins de 200 000 tonnes auraient été effectivement collectées. Il s'interroge avec amertume sur la destination du reliquat et sur l'utilisation effective des 50 milliards de FCFA annoncés par le gouvernement, déplorant une absence totale de matériel et de financements concrets sur le terrain.



Pour le président d'Ar Sunu Momeel, les autorités se perdent dans des manœuvres de diversion et de la « politique politicienne ». Il fustige notamment le focus mis sur le référentiel « Sénégal 2050 », estimant que « l'urgence paysanne ne peut attendre deux décennies alors que les graines d'arachide sont actuellement en train de pourrir ». Selon lui, « certains ministres manquent à leur devoir de vérité en occultant la précarité du secteur agricole au profit de débats secondaires ».



L’organisation dénonce « l'introduction de polémiques sociétales à l'Assemblée nationale », notamment sur « la question de l'homosexualité ». Bassirou Ba y voit une stratégie pour détourner l'attention des Sénégalais des véritables urgences nationales. S’exprimant sur la Rfm, il appelle le gouvernement à cesser « les discours de non-dits » et à « respecter ses engagements immédiats envers le monde rural » afin d'éviter un effondrement total de la filière arachidière.