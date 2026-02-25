Médina Foulbé : un collectif de jeunes exige une enquête sur la gestion du compte administratif

Un collectif de jeunes de la commune de Médina Foulbé vient de monter au créneau après avoir passé au crible le compte administratif de la municipalité. Par la voix de leur porte-parole, Sambourou Diallo, ces jeunes dénoncent des « inégalités graves » et soupçonnent un détournement de fonds publics impliquant potentiellement l'édile de la localité.



L'accusation repose sur une étude minutieuse des documents comptables de la commune, souvent rattachée au secteur de Kéniaba. Selon le collectif, « les chiffres révéleraient des anomalies financières » qui ne peuvent rester sans réponse. Face à ce qu'ils considèrent comme une « gestion opaque » des ressources communales, ils demandent officiellement l'ouverture d'une enquête « rigoureuse » par les autorités compétentes. Ces jeunes veulent rétablir « la vérité » et « garantir » que les fonds destinés au développement local soient protégés et utilisés à bon escient.



Au micro de la Rfm, le collectif appelle les autorités étatiques à agir avec célérité pour assurer la transparence et la justice dans cette affaire. Pour l'heure, le maire principal, au cœur de ces accusations, n'a pas pu livrer sa version des faits.