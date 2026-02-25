Coopération Sénégal-Japon : 69 millions de FCFA pour l'éducation à Kolda et l'agriculture à Louga

L’ambassadeur du Japon au Sénégal, Akamatsu Takeshi, a officialisé ce mercredi le financement de deux projets de développement local. Ce soutien de Tokyo, d'un montant global de 69 millions de Francs CFA, se traduit par la construction de salles de classe dans le Sud et l'installation de pompes solaires dans le Nord-Ouest.



Lors d'une cérémonie de signature organisée à Dakar, le diplomate japonais a paraphé deux « contrats de don » avec l’ONG Secours Islamique France (SIF) et la commune de Diokoul Diawrigne. Ces accords s'inscrivent dans la stratégie de sécurité humaine prônée par le Japon, visant à réduire les disparités d’infrastructures entre les zones urbaines et rurales du Sénégal. Selon Akamatsu Takeshi, ces initiatives concrétisent les engagements de la neuvième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9) pour une société plus inclusive.



Dans la région de Kolda, le premier volet de ce financement, soit environ 39 millions de Francs CFA, est alloué à l’ONG Secours Islamique France. Ce projet, intitulé « L’éducation en paix », prévoit la construction de six salles de classe à l’école primaire de Touba Mboyène-Thialène, dans le département de Medina Yérofoula. Benoit Schirmer, représentant du SIF, a souligné que ces nouvelles infrastructures permettront non seulement d'augmenter les capacités d'accueil des établissements, mais aussi d'offrir aux enfants des conditions d'apprentissage dignes et sécurisées.



Parallèlement, dans la région de Louga, une enveloppe de plus de 30 millions de Francs CFA est destinée à la commune de Diokoul Diawrigne pour l’équipement de quatre villages en pompes solaires. Le maire de la commune, Gora Gaye, voit dans cet investissement un levier de transformation structurelle. En misant sur l'énergie propre, le projet vise à booster la productivité agricole tout en renforçant la résilience des populations face aux défis climatiques.