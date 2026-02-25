CEDEAO : vers une nouvelle stratégie de communication à l'horizon 2030

Les experts de la CEDEAO sont réunis à Cotonou depuis le 23 février pour valider la nouvelle stratégie de communication inter-institutionnelle 2026-2030. Cet atelier technique, qui s'achèvera le 27 février, vise à doter l'organisation régionale d'une voix unifiée et d'une politique globale d’information modernisée.



Soutenu par le gouvernement fédéral allemand, ce projet ambitionne de transformer la communication institutionnelle en un véritable levier de cohérence entre tous les organes, institutions et agences spécialisées de la Communauté. L'objectif est d'aligner ces nouveaux outils sur la « Vision 2050 » de la CEDEAO afin de garantir une parole forte et convaincante face aux défis régionaux.



La réforme selon les sources officielles, cherche à renforcer la confiance du public. Selon M. Abdoulie Gassama, Conseiller principal du Président de la Commission, ces outils sont essentiels pour consolider l’engagement des parties prenantes au sein de l’espace ouest-africain. De son côté, la diplomatie allemande a rappelé qu'une stratégie efficace demeure le gage d’une institution transparente et orientée vers les besoins des citoyens.



Cet atelier marque ainsi une étape décisive pour l'organisation, qui souhaite passer d'une simple diffusion d'informations à une communication stratégique coordonnée, favorisant une meilleure appropriation des chantiers communautaires par les populations.