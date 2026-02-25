Genève : le Sénégal tisse sa toile avec la Palestine et le Liechtenstein

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, a multiplié les rencontres bilatérales ce 23 février 2026. Ces échanges tenus en marge de la 61ᵉ session du Conseil des droits de l’homme à Genève soulignent selon les services dudit ministère, la volonté du Sénégal de diversifier ses partenariats tout en restant fidèle à ses principes de solidarité internationale.



Lors de son entretien avec son homologue palestinienne, S.E. Mme Varsen Aghabekian, Cheikh Niang a réaffirmé la position historique et constante du Sénégal. Les deux diplomates ont discuté du « renforcement de leur coopération sur des questions stratégiques, tant au niveau bilatéral que dans les instances multilatérales ». Les deux parties ont martelé leur attachement indéfectible au dialogue et au respect rigoureux du droit international.



Le chef de la diplomatie sénégalaise s'est également entretenu avec S.E. Mme Dominique Hasler, ministre des Affaires étrangères de la Principauté de Liechtenstein. Cette rencontre a ouvert des perspectives concrètes, notamment, le renforcement du cadre juridique pour faciliter les échanges entre les deux pays et e développement de partenariats stratégiques axés sur l'agriculture durable, un secteur clé pour la souveraineté alimentaire du Sénégal.

