Genève : le Sénégal tisse sa toile avec la Palestine et le Liechtenstein

Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, a multiplié les rencontres bilatérales ce 23 février 2026. Ces échanges tenus en marge de la 61ᵉ session du Conseil des droits de l’homme à Genève soulignent selon les services dudit ministère, la volonté du Sénégal de diversifier ses partenariats tout en restant fidèle à ses principes de solidarité internationale.
Lors de son entretien avec son homologue palestinienne, S.E. Mme Varsen Aghabekian, Cheikh Niang a réaffirmé la position historique et constante du Sénégal. Les deux diplomates ont discuté du « renforcement de leur coopération sur des questions stratégiques, tant au niveau bilatéral que dans les instances multilatérales ». Les deux parties ont martelé leur attachement indéfectible au dialogue et au respect rigoureux du droit international.
Le chef de la diplomatie sénégalaise s'est également entretenu avec S.E. Mme Dominique Hasler, ministre des Affaires étrangères de la Principauté de Liechtenstein. Cette rencontre a ouvert des perspectives concrètes, notamment, le renforcement du cadre juridique pour faciliter les échanges entre les deux pays et e développement de partenariats stratégiques axés sur l'agriculture durable, un secteur clé pour la souveraineté alimentaire du Sénégal.
Lors de son entretien avec son homologue palestinienne, S.E. Mme Varsen Aghabekian, Cheikh Niang a réaffirmé la position historique et constante du Sénégal. Les deux diplomates ont discuté du « renforcement de leur coopération sur des questions stratégiques, tant au niveau bilatéral que dans les instances multilatérales ». Les deux parties ont martelé leur attachement indéfectible au dialogue et au respect rigoureux du droit international.
Le chef de la diplomatie sénégalaise s'est également entretenu avec S.E. Mme Dominique Hasler, ministre des Affaires étrangères de la Principauté de Liechtenstein. Cette rencontre a ouvert des perspectives concrètes, notamment, le renforcement du cadre juridique pour faciliter les échanges entre les deux pays et e développement de partenariats stratégiques axés sur l'agriculture durable, un secteur clé pour la souveraineté alimentaire du Sénégal.
🇸🇳 Diplomatie bilatérale | Concertation entre le Sénégal et la Palestine
En marge du Segment de haut niveau de la 61ᵉ session du Conseil des droits de l’homme, le Ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Son Excellence… pic.twitter.com/rLOOYzAkW6
— Min. Intégration Africaine & Affaires Étrangères (@miaae_senegal) February 25, 2026
Autres articles
-
“Promesses trahies ? Des voix s’élèvent contre Sonko”
-
Coopération sanitaire : Le navire-hôpital de Mercy Ships annonce son retour au Sénégal
-
Fête nationale : le Président Diomaye Faye échange avec Babacar Diop sur l’état d’avancement des préparatifs à Thiès
-
Questions d’actualité : Mbaye Dione dénonce un « flou total » sur le calendrier électoral et interpelle le gouvernement
-
Assemblée nationale : Anta Babacar Ngom dénonce un manque de démocratie interne et attend Sonko sur des résultats concrets