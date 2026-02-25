Coopération agricole : une délégation de Fafacourou en immersion au DAC de Séfa

Dans le cadre du renforcement de l’appropriation du Domaine agricole communautaire (DAC) de Fafacourou et de la prévention des problématiques foncières, une délégation conduite par le Sous-préfet de Fafacourou, dans le département de Médina Yoro Foulah, a effectué la semaine dernière une visite d’échanges au Domaine Agricole Communautaire de Séfa, situé dans la région de Sédhiou.



Cette mission avait pour objectif de permettre aux acteurs locaux de mieux comprendre les principes directeurs et les mécanismes de fonctionnement des Domaines agricoles communautaires (DAC). À travers des séances de travail et des visites de terrain, les membres de la délégation ont pu s’imprégner des bonnes pratiques mises en œuvre à Séfa, considéré comme un modèle d’organisation et de gestion communautaire.



Au-delà de l’aspect technique, cette immersion visait surtout à renforcer l’appropriation communautaire du Domaine Agricole Communautaire de Fafacourou. Les initiateurs entendent ainsi encourager une implication accrue des bénéficiaires afin qu’ils deviennent de véritables relais et ambassadeurs du projet dans leurs localités respectives.



Les échanges ont mis en exergue le fort potentiel des DAC dans la structuration du tissu économique local. Les participants ont notamment souligné leur rôle dans la dynamisation des chaînes de valeur agricoles, l’amélioration de la productivité et la création d’emplois durables, particulièrement pour les jeunes et les femmes en milieu rural.



Conduisant la délégation, le Sous-préfet de Fafacourou a exhorté l’ensemble des participants à assumer pleinement leur rôle pour consolider l’adhésion, l’implication et l’appropriation communautaire du DAC de Fafacourou. Selon lui, ce projet est appelé à devenir un levier stratégique de développement territorial, porteur d’espoir et de prospérité pour les populations.



Cette visite d’échanges marque ainsi une étape importante dans la mise en œuvre du DAC de Fafacourou, dont la réussite dépendra en grande partie de l’engagement collectif et de la mobilisation communautaire autour d’une vision partagée de développement.