Campagne d'Immatriculation Gratuite des Véhicules Deux-Roues Non Immatriculés : Appel du Ministère des Infrastructures et des Transports

Stade Arène Nationale de Pikine

Stade Amadou Barry de Guédiawaye

Stade Galandou Diouf de Rufisque

Le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a lancé une campagne d'immatriculation gratuite pour les véhicules deux-roues non immatriculés, dans le cadre d'un plan d'action visant à renforcer la sécurité routière. Cette initiative, annoncée dans un communiqué officiel rendu public samedi, offre aux usagers une opportunité de régulariser leur situation gratuitement jusqu'au 13 mars 2025.Afin de simplifier le processus pour les nombreux usagers situés dans la région de Dakar, le Ministère a annoncé le déploiement d'équipes de vérificateurs sur trois sites stratégiques :« Ces vérifications auront lieu tous les lundis et mardis, à partir du lundi 27 janvier 2025 », a rappelé le Ministère.Pour éviter les déplacements inutiles et garantir une prise en charge optimale, une plateforme en ligne a été mise à disposition : bindu-mitta.sec.gouv.sn Ce portail permet aux usagers de prendre rendez-vous gratuitement et de suivre étape par étape leur processus d'immatriculation.Cette initiative marque une étape significative dans la lutte contre l'insécurité routière, en promouvant la régularisation et en facilitant l'accès à des services administratifs clés.