Campagne de commercialisation arachidière: l'Etat veut proposer un prix consensuel, les producteurs disent niet

Le prix du kilogramme d’arachide connait une baisse, en seulement quelques jours du lancement de la campagne de commercialisation de l’arachide 2020/2021. Face à cette situation qui risque de causer du tort aux producteurs, un prix consensuel sera fixé dans les prochains jours. Ce, pour permettre aux huiliers et aux exportateurs à continuer leurs activités, a annoncé le Directeur de la Sonacos (Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal), Modou Diagne Fada.



« Les prix baissent dans le marché. C’est lié à la loi de l’offre et de la demande. Ceux qui achètent ici au Sénégal font très attention aux prix proposés, donc si des mesures conservatoires ne sont pas prises par les huiliers et les exportateurs, le prix d’arachide peut continuer de dégringoler », a alerté le Directeur de la Sonacos.



Modou Diagne Fada de poursuivre : « C’est la raison pour laquelle, pour anticiper à cette situation, nous nous sommes concertés pour essayer de voir est-ce qu’on ne déciderait pas d'appliquer un prix consensuel au niveau national pour continuer de protéger le producteur mais aussi pour permettre aux huiliers et aux exportateurs de continuer à mener à bien leurs activités. Si tout va bien, cette nouvelle tarification doit entrer en vigueur d’ici lundi 21 décembre 2021 », a-t-il annoncé.



Un prix consensuel serait une façon d’imposer un prix que la loi du marché a bien cassé, selon la Cpa.



Le Cadre de concertation des producteurs d’arachide (Cpa) n'est pas du même avis que Modou Diagne Fada. Ses membres sont convaincus que l'Etat veut leur tordre le bras en leur imposer sa loi à travers ce prix consensuel.



« Il se trouve que la règle du marché a décliné autre chose. Nous pensons que nous, en tant que producteurs, nous avons des présomptions. Que ce prix consensuel qu'on veut nous faire croire risque d’être à notre détriment », a fait savoir le Secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d’arachide (Cpa).



Sidy Ba d’expliquer : « Nous vendons nos arachides à certains huiliers au prix de 280 F Cfa et qu’ils achètent chez nous à 320 F Cfa. Et nous pensons que les autres, qui étaient très actifs dans le marché parallèles au niveau des villages, nous les achetaient à 300 F Cfa. Donc, nous avons de fortes présomptions. Cet effort que les paysans ont eu à fournir pour produire assez de graines et les mettre dans les marchés et le prix rémunérateur qu’ils nous proposent, nous craignons que ceux qui proposent aujourd’hui ce prix consensuel, veuillent nous faire subir la loi de l’Etat en se cachant derrière les pouvoirs publics pour nous imposer un prix qui risque de ne pas nous arranger ».



A l'en croire, aujourd'hui, les prix dans le marché c'est entre 280 et 300 F Cfa. « De Kolda jusqu'à Kaolack, les paysans vendent leur arachide à moins de 280 ou 285 F Cfa le Kilo. Dans certaines région, le kilo est vendu à 300 F Cfa », a-t-il conclu sur la Rfm.