Bounkiling : les apprenants du CFP en foresterie en grève pour réclamer des bourses d'étude



Les apprenants du Centre sectoriel de formation professionnelle en foresterie de Bounkiling, dans la région de Sédhiou (sud), ont observé une grève cette semaine. À travers ce mouvement d’humeur, ils entendent attirer l’attention des autorités sur la précarité de leurs conditions d’étude.
 
Face à la presse, le président du gouvernement scolaire Mamadou Saliou Diallo, a expliqué que cette cessation des activités pédagogiques vise essentiellement à réclamer l’octroi de bourses scolaires. Selon lui, ces aides financières sont indispensables pour permettre aux apprenants de faire face aux charges liées à leur formation, notamment l’hébergement, la restauration et l’achat de matériel pédagogique. « Beaucoup d’entre nous éprouvent d’énormes difficultés à poursuivre normalement leur cursus faute de moyens », a-t-il souligné.
 
Au-delà de la question des bourses, les grévistes ont également formulé une autre doléance majeure : l’alignement de leur diplôme à celui délivré par le Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts, chasse et parcs nationaux (CNFTEFCPN) de Djibélor, à Ziguinchor. Ils estiment qu’une telle reconnaissance renforcerait la valeur de leur formation et améliorerait leurs chances d’insertion professionnelle à la fin de leurs études.
 
Les apprenants disent rester ouverts au dialogue et appellent les autorités compétentes à apporter des réponses rapides à leurs revendications, afin de permettre une reprise normale des cours et d’éviter une perturbation durable de l’année académique.
Ismaila Mansaly (correspondant)

Vendredi 16 Janvier 2026 - 19:05


