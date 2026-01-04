Campagne de commercialisation arachidière : le khalife général de Léona Niassène invite l’Etat à soutenir les paysans

A l’occasion de la ziara annuelle de Mame Ass Niass, le Khalife général de Léona Niassène (sud-est), Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass, a invité l’Etat à «intervenir davantage pour soutenir les agriculteurs en facilitant l'achat des graines» dans le cadre de la campagne de commercialisation arachidière 2025/2026, selon l’Agence de Presse Sénégalaise.
Alors que le prix plancher pour la campagne arachidière 2025/2026 a été fixé à 305 FCFA le kilogramme, cet appel intervient dans un contexte où le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) a indiqué que le prix fixé n’est pas respecté sur le terrain, où l’arachide se vend par endroit entre 225 et 275 FCFA le kilogramme.
