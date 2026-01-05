Sénégal : «l’objectif stratégique de l’APR est de revenir au pouvoir en 2029» (Amadou Mame Diop)

Ancien président de l’Assemblée nationale et responsable de l’Alliance pour la République (APR, opposition), Amadou Mame Diop a assuré que «l’objectif stratégique» de son appareil politique «est de revenir au pouvoir en 2029», au cours d’une interview à «L’Observateur», dans sa publication de ce lundi 05 janvier.



Selon le responsable de l’APR, cet objectif se veut une réponse à la «gouvernance inefficace et incohérente» de Diomaye Faye, surtout que son «bilan est catastrophique sur tous les plans», en deux ans. «En matière de libertés publiques, les menaces sont constantes avec des arrestations arbitraires et une traque brutale des membres de l’opposition, notamment les responsables de l’APR, ainsi que des journalistes et activistes», a précisé, l'ancien président de l'Assemblée nationale.



Face à une justice «qui semble jouer le jeu d’un pouvoir revanchard», l’ancien proche de Macky Sall a exigé, « la liberté de tous les détenus politiques» dont Lat Diop, Moustapha Diop, Mansour Faye, Pape Malick Ndour. «Le cas Farba Ngom est le plus choquant et le plus dramatique au regard de sa situation médicale attestée par des médecins assermentés», a -t-il constaté.



Amadou Mame Diop a assuré enfin que son parti «veut revenir» au pouvoir car l’économie «a été détruite en moins de deux ans», surtout que «les signaux étaient au vert en avril 2024», quant Macky Sall quittait la Présidence. «Aujourd’hui, le climat des affaires s’est dégradé, la confiance des investisseurs s’est effondrée et les ménages paient le prix fort de l’impréparation des dirigeants», a-t-il déploré.