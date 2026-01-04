Médina Yoro Foula : les populations réclament l’achèvement urgent de la boucle du Fouladou

À l’initiative de cette rencontre avec les médias, le Mouvement Dental MYF, par la voix de son coordonnateur et porte-parole Tidiane Baldé, a dressé un tableau sombre de la situation du département. « Médina Yoro Foula est abandonné et oublié », a-t-il dénoncé, estimant que les populations ne doivent leur survie qu’à leur proximité avec la Gambie. Une situation qu’il qualifie d’« anormale et injuste ».

Pour M. Baldé, l’achèvement de la boucle du Fouladou ne saurait plus attendre. Il a ainsi appelé le pouvoir actuel à « respecter sa promesse de campagne » en mettant fin à ce qu’il considère comme une injustice territoriale.

Selon lui, l’état actuel des infrastructures routières freine le développement économique et social du département, tout en exposant les populations à de nombreux dangers.

Le porte-parole du mouvement a particulièrement attiré l’attention sur les ponts à ciel ouvert le long du tracé. « Ils sont au nombre de 14 et constituent un danger permanent pour les populations », a-t-il alerté, évoquant plusieurs accidents enregistrés dans ces zones à risque. Il exhorte ainsi les autorités à « achever les travaux au plus vite ou, à défaut, à fermer ces ponts pour protéger les usagers ».

Au-delà des infrastructures, Tidiane Baldé a également évoqué « la situation catastrophique de la campagne agricole en cours », marquée par un manque de financement. Une réalité qui, selon lui, aggrave davantage les conditions de vie déjà précaires des populations du département.

À travers cette sortie médiatique, les populations de Médina Yoro Foula espèrent se faire entendre et voir enfin leurs préoccupations prises en compte, afin que la boucle du Fouladou passe du statut de promesse à celui de réalité concrète.

Les populations du département de Médina Yoro Foula (sud), haussent le ton. Réunies face à la presse le week-end dernier, elles ont interpellé les plus hautes autorités du pays pour exiger l’achèvement des travaux de la boucle du Fouladou, un chantier jugé vital mais qui, selon elles, « a trop duré ».