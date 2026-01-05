Kolda : la députée Ndèye Marie Sané appelle à la massification des rangs de PASTEF pour les élections locales

L’honorable députée Ndèye Marie Sané, par ailleurs coordonnatrice du MOJIP de Kolda, intensifie ses actions politiques sur le terrain en réponse à « l’appel du Président Ousmane Sonko de mobiliser un million de patriotes actifs et identifiés ». Une dynamique qu’elle a réaffirmée le weekend dernier, à l’occasion du meeting de remobilisation des patriotes de la section PASTEF de Médina El Hadji, dans le département de Kolda.



Venue présider la rencontre, la parlementaire a lancé un appel solennel à la mobilisation et à la massification des rangs du parti, qu’elle considère comme un impératif stratégique pour le triomphe de PASTEF lors des prochaines élections locales . Devant une assistance acquise à la cause, Ndèye Marie Sané a salué l’engagement des responsables et militants de la section locale.



« Je tiens à féliciter et à encourager le coordonnateur Alpha Kandé ainsi que l’ensemble des responsables et militants de la section pour cette belle mobilisation patriotique », a-t-elle déclaré au cours de son allocution, insistant sur la nécessité de maintenir la cadence sur le terrain.



Poursuivant, la coordonnatrice du MOJIP de Kolda a réaffirmé l’engagement total de la direction politique à accompagner les structures de base. « Nous leur réaffirmons tout notre engagement et notre disponibilité à travailler dans une bonne synergie d’action pour l’atteinte des objectifs de PASTEF aux prochaines élections locales », a-t-elle conclu.



À Kolda, ce meeting s’inscrit dans une série d’initiatives visant à renforcer l’ancrage territorial du parti, dans un contexte marqué par la préparation active des échéances électorales à venir.