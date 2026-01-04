Albinisme au Sénégal : «un arbre de Noël spécial» pour sensibiliser et soutenir les enfants albinos

L'Association nationale des albinos du Sénégal a organisé, samedi 03 janvier, une cérémonie spéciale pour célébrer l'arbre de Noël des enfants albinos, en partenariat avec la structure DHL, spécialisée dans la logistique et l’expédition. L'événement visait à sensibiliser le public sur les défis auxquels sont confrontés les personnes albinos, en particulier les enfants, et à promouvoir leur inclusion sociale.



Lors de la cérémonie, Ahmadou Ali Sall, président du conseil d'administration de l'association, a souligné l'importance de l'engagement de DHL aux côtés de l'association pour soutenir les projets visant à améliorer la santé et l'éducation des personnes albinos. «Nous sommes heureux de donner des bons moments aux enfants albinos», a-t-il déclaré.



L'association a pour objectif d'aider les personnes albinos à accéder à des soins de santé de qualité, à l'éducation et à l'insertion sociale. Parmi les projets phares de l'association figurent la création d'une fabrique de crème solaire au Sénégal et l'ouverture d'un centre hospitalier pour traiter les cas d'albinisme et de cancers cutanés.



Quant à Germaine Agnès Ntappe, ambassadrice de la diversité à DHL, elle a exprimé sa fierté de contribuer à cet événement. «La différence n'est pas une faiblesse, c'est une richesse. Ensemble, continuons à sensibiliser, à protéger et à soutenir les enfants albinos, aujourd'hui et chaque jour», a-t-elle déclaré.



L'événement a également permis de rappeler l'engagement de l'État sénégalais, notamment de la Première Dame, Marie Khone Faye, à soutenir les personnes albinos. La cérémonie a été l'occasion de plaider pour la préservation de la santé des personnes albinos, en particulier la prévention des cancers de la peau.