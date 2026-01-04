Opération de sécurisation dans la banlieue dakaroise : Me Bamba Cissé appelle à « taxer l’indiscipline »

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Me Bamba Cissé a supervisé une vaste opération de sécurisation Police Gendarmerie, dans la banlieue Dakaroise, durant la nuit du 3 au 4 janvier 2026. A cette occasion, le ministre a souligné la nécessité d'étendre et de mettre en place des amendes fixes pour ceux qui ne respectent pas les règles de circulation, plaidant pour une « taxation de l’indiscipline ».

Il a aussi ordonné des actions strictes pour endiguer le phénomène des mouvements de foules qui attaquent les populations lors de certains événements.

Selon les informations recueillies sur la page Facebook du ministère de l’intérieur, les forces de défense et de sécurité ont été déployées sur le terrain et dans plusieurs zones sensibles telles que Pikine et Guédiawaye. Ainsi, selon les autorités, « une présence plus accrue sera de mise afin de relever le niveau de sécurité en banlieue ».

Le ministre a félicité les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme et leur engagement exemplaires au service de la nation, annonçant que les opérations combinées Police-Gendarmerie se poursuivront sur l’ensemble du territoire national.