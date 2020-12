Campagne de commercialisation de l'arachide décriée: Modou Diagne Fada révèle sa nouvelle stratégie

Les complaintes des Opérateurs privés de stokeurs (Ops) qui qualifient la campagne de commercialisation de l’arachide de l'année 2020 de catastrophique, ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Le Directeur général de la Sonacos (Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal), Modou Diagne Fada a annoncé la mise en place d’une commission qui va conseiller le gouvernement en permanence sur le déroulement des opérations.



« Cette commission va suivre la campagne de commercialisation de l'arachide en général et les exportations en particulier. Elle va définir une charte des exportations et va pouvoir aussi permettre aux uns et aux autres, à tous les acteurs de tirer leur épingle du jeu », a-t-il expliqué.



À l’émission D’Clique de la Tfm dont il était l’invité mardi soir, Mamadou Diagne Fada a révélé que la Sonacos va désormais exploiter ses propres terres pour garantir son stock de sécurité.



« Notre ambition, c’est de prendre des initiatives pour faire de l’irrigation, nous associer avec des producteurs dans la Vallée du fleuve Sénégal et dans la Vallée de l’Anambé pour essayer de voir comment avoir un quota de sécurité pour que quelle que soit la qualité de la campagne nous puissions disposer du minimum qui permettra de faire fonctionner nos usines », a-t-il avancé. Précisant qu'il est obligatoire de lancer cette initiative pour la survie de la Sonacos.



Dans la même lancée, il a informé qu'ils vont renforcer la contractualisation avec les coopératives, les GIE (Groupement d'Intérêt Économique) et associations villageoises.