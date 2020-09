Campagne de lutte contre la Covid-19: plus de 40 000 personnes enrôlées dans la région de Dakar

Plus de 40 000 personnes ont été enrôlées dans la région de Dakar, dans le cadre de la campagne de mobilisation communautaire contre la Covid-19, initiée par l’Alliance Nationale des Communautés pour la Santé (ANCS).



L’ensemble des personnes touchées par les volontaires de l’ANCS dans le cadre de la riposte à la Covid-19 ont reçu un paquet de services comportant des messages de sensibilisation et de prévention sur l’adoption des gestes barrières contre le Coronavirus.



En plus de porter le bon message au sein des familles, les volontaires de l’ANCS ont distribué des masques et des flacons de gel dans les ménages et lieux de regroupement au sein des quartiers.



Selon le Directeur technique de l’ANCS Massogui Thiandoum, l’approche développée par l’ANCS est très innovante, car elle permet également aux volontaires, une fois au sein des familles, d’expliquer comment protéger les personnes vulnérables, âgées, vivant dans une promiscuité ou bien exerçant une activité qui les expose à l’infection au Coronavirus du fait des multiples contacts qu’elles réalisent quotidiennement dans le cadre de leurs activités professionnelles.



En plus, au-delà de cette mission de prévention et de sensibilisation, les volontaires de l’ANCS ont été capacités à la collecte de données. Dotés de fiches de suivi et de collecte d’informations, ces volontaires renseignent sur le nombre de personnes touchées, le nombre de personnes vulnérables identifiés, les difficultés rencontrées, les besoins exprimées ainsi que les recommandations des communautés par rapport à lutte contre la Covid-19.