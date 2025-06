Campagne de reboisement 2025 : La région de Kolda vise la plantation de 750 000 arbres

La région de Kolda (sud) entend marquer l'édition 2025 de la Campagne nationale de reboisement par une ambition forte : planter 750 000 arbres d'ici la fin de la saison. C’est l’objectif annoncé par l’Inspecteur Régional des Eaux et Forêts (IREF), le Lieutenant-Colonel Moussa Diémé, lors du Comité régional de développement (CRD) préparatoire tenu le mardi 24 juin.



Le coup d’envoi officiel de cette campagne est prévu pour le dimanche 3 août prochain à Médina Yoro Foula, à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’Arbre.



Le choix de Médina Yoro Foula comme site de lancement n’est pas anodin. Selon le Lieutenant-Colonel Diémé, ce département présente deux caractéristiques majeures qui ont motivé cette décision : sa situation frontalière, qui en fait un point névralgique du trafic de bois, et son déficit notable en arbres fruitiers.



« Il était important de cibler cette zone, à la fois pour renforcer la lutte contre le trafic illicite de bois et pour promouvoir la plantation d’espèces à haute valeur économique et alimentaire », a-t-il souligné.



Cette édition 2025 de la Journée de l’Arbre sera célébrée sous le thème : « Rôle du reboisement dans la souveraineté alimentaire et le développement économique ». Un choix thématique qui traduit la volonté des autorités forestières de mettre l’accent sur les espèces fruitières. L’IREF a rappelé l’importance de ces arbres qui, au-delà de leur rôle écologique, participent à l’amélioration des revenus des populations et à la lutte contre l’insécurité alimentaire.



Au cours de ce CRD, le Gouverneur adjoint chargé du développement, Monsieur Bonaventure Kalamo, a invité l’ensemble des acteurs à conjuguer leurs efforts pour assurer la réussite de cette campagne.



« Les questions de forêt et d’environnement sont transversales et nécessitent l’implication de tous : services techniques, collectivités territoriales, organisations communautaires, écoles, et populations locales », a insisté M. Kalamo.



La mobilisation s’annonce donc générale à Kolda, où tous les regards seront tournés vers Médina Yoro Foula le 3 août prochain, dans l’espoir de faire de cette campagne de reboisement une réussite exemplaire.