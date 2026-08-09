Nioro : le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo en visite chez le Khalife de Darou Salam

En marge de la 43e édition de la Journée nationale de l’Arbre, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo s’est rendu auprès du Khalife de Darou Salam, Serigne Habib Ndao.



Accompagné d’une importante délégation officielle, le Chef du Gouvernement a rendu hommage à la trajectoire de cette grande famille d’érudits. À cette occasion, il a sollicité des prières pour la consolidation de la paix, de la stabilité et de la prospérité au Sénégal.

