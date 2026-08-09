Nioro : le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo en visite chez le Khalife de Darou Salam

En marge de la 43e édition de la Journée nationale de l’Arbre, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo s’est rendu auprès du Khalife de Darou Salam, Serigne Habib Ndao.
Accompagné d’une importante délégation officielle, le Chef du Gouvernement a rendu hommage à la trajectoire de cette grande famille d’érudits. À cette occasion, il a sollicité des prières pour la consolidation de la paix, de la stabilité et de la prospérité au Sénégal.
Autres articles
-
Mimi Touré à Méouane : « le président Diomaye se concentre sur l'essentiel, pas sur les bavardages »
-
Politique : Kiiraay lance sa campagne nationale et internationale d’implantation
-
Contrôle des fonds spéciaux : la majorité parlementaire accusée d' »opportunisme »
-
Retards du fichier électoral et risque d'impasse : l’appel pressant d’El Hadji Momar Samb pour une concertation nationale
-
Élections territoriales 2027 : Moussa Tine alerte sur le retard préjudiciable et l'incertitude du calendrier